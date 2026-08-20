SOKO Leipzig
Folge 1: Manga-Mädchen
44 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
Zwei als Manga-Figuren verkleidete Schwestern werden leblos in einem Waldstück gefunden. Handelte es sich um einen Doppelsuizid oder Mord? Als auch Fanya, eine Freundin der beiden Frauen, vermisst wird, führt die Spur Kommissar Tom tief in die Welt der Cosplay-Szene. Während er versucht, das Rätsel um die toten Mädchen zu lösen und die verzweifelte Mutter der verschwundenen Freundin zu beruhigen, geht es bei Tom privat ebenfalls drunter und drüber.
Alle Staffeln im Überblick
SOKO Leipzig
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 15-18: ZDF Studios GmbH