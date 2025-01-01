Solo Leveling
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
Solo Leveling
Jin-Woo Sung lebt in einer Welt voller Monster, gegen die er als Jäger kämpft. Doch er gehört zu den schwächsten unter seinen Kollegen und muss deren Spott ertragen. Als er bei einem Einsatz tödlich verletzt wird, erhält er jedoch Hilfe von einem mysteriösen Programm. Er überlebt und steigt von da an immer weiter im Rang auf.
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN