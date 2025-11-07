Es liegt noch ein langer Weg vor mirJetzt kostenlos streamen
Solo Leveling
Folge 3: Es liegt noch ein langer Weg vor mir
23 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 16
Jin-Woo und Jin-Ho haben gemeinsam, wie vereinbart, 19 Dungeons absolviert. Nun kann Jin-Ho die Prüfung zum Gildenmeister ablegen und schließlich seine eigene Einheit leiten. Jin-Woo will nun erneut die Festung des Teufels aufsuchen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Solo Leveling
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Fantasie, Anime
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN