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Solo Leveling

Ich muss stärker werden

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 10.07.2026
Ich muss stärker werden

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Solo Leveling

Folge 4: Ich muss stärker werden

23 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 16

Jin-Woo ist im Dungeon gefangen und muss es allein mit zahlreichen Bestien aufnehmen. Dabei beginnt er zu begreifen, dass er durch erfolgreich beendete Kämpfe kontinuierlich im Level aufsteigen kann. Er nutzt den Dungeon, um immer stärker zu werden ...

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