Ich muss stärker werdenJetzt kostenlos streamen
Solo Leveling
Folge 4: Ich muss stärker werden
23 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 16
Jin-Woo ist im Dungeon gefangen und muss es allein mit zahlreichen Bestien aufnehmen. Dabei beginnt er zu begreifen, dass er durch erfolgreich beendete Kämpfe kontinuierlich im Level aufsteigen kann. Er nutzt den Dungeon, um immer stärker zu werden ...
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Solo Leveling
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN