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Solo Leveling

Das ist so frustrierend

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 8vom 14.08.2026
Das ist so frustrierend

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Solo Leveling

Folge 8: Das ist so frustrierend

23 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 16

Um seine Fähigkeiten zu verbessern und noch stärker zu werden, muss Jin-Woo weitere C-Rang-Dungeons abschließen. Deshalb nimmt er Jin-Hos Angebot an und erklärt sich bereit, mit ihm eine Gilde zu gründen. Bevor die beiden jedoch ihre erste Mission antreten, nimmt Jin-Woo noch an einem D-Rang-Gate der Jägervereinigung teil und trifft dabei auf alte Bekannte.

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