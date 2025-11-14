Schau nicht auf meine Leute herabJetzt kostenlos streamen
Solo Leveling
Folge 6: Schau nicht auf meine Leute herab
23 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 16
Hae-In versucht weiterhin, mehr über Jin-Woo herauszufinden, und folgt ihm in den A-Rang-Dungeon. Die Hunter, die sich im Inneren befinden, werden mit dem mächtigen Kargalgan und seinen Untertanen konfrontiert und sind diesen weitaus unterlegen. Jin-Woo schreitet ein, um die Monster zu vernichten.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Solo Leveling
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Fantasie, Anime
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN