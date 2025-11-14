Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Solo Leveling

Schau nicht auf meine Leute herab

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 6vom 14.11.2025
Schau nicht auf meine Leute herab

Schau nicht auf meine Leute herabJetzt kostenlos streamen

Solo Leveling

Folge 6: Schau nicht auf meine Leute herab

23 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 16

Hae-In versucht weiterhin, mehr über Jin-Woo herauszufinden, und folgt ihm in den A-Rang-Dungeon. Die Hunter, die sich im Inneren befinden, werden mit dem mächtigen Kargalgan und seinen Untertanen konfrontiert und sind diesen weitaus unterlegen. Jin-Woo schreitet ein, um die Monster zu vernichten.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Solo Leveling
ProSieben MAXX
Solo Leveling

Solo Leveling

Alle 1 Staffeln und Folgen