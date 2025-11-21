Zum Inhalt springenBarrierefrei
Solo Leveling

Der zehnte S-Rang-Hunter

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 7vom 21.11.2025
Der zehnte S-Rang-Hunter

Folge 7: Der zehnte S-Rang-Hunter

23 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 16

Jin-Woo lässt seinen Rang erneut messen und wird nun offiziell als S-Rang-Hunter eingestuft. Damit ist er der zehnte Jäger des Landes, der über dieses Level an Macht verfügt. Anschließend kehrt er in die Festung des Teufels zurück.

