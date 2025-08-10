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Sonic Prime

NickelodeonStaffel 1Folge 13vom 10.08.2025
Der Wahnsinn hinter der Methode

Der Wahnsinn hinter der MethodeJetzt kostenlos streamen

Sonic Prime

Folge 13: Der Wahnsinn hinter der Methode

21 Min.Folge vom 10.08.2025Ab 6

In New Yoke City testet das Chaos-Komitee seine neuen Kräfte. Sonic, Rebel Rouge und Renegade Knucks verbünden sich erneut gegen den gemeinsamen Feind. Derweil probiert Mr. Dr. Eggman, Nine wichtige Informationen zu entlocken.

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