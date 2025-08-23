Staffel 1Folge 16vom 23.08.2025
Der Hauch einer ChanceJetzt kostenlos streamen
Sonic Prime
Folge 16: Der Hauch einer Chance
20 Min.Folge vom 23.08.2025Ab 6
Neun ist erfolgreich bei seinem Versuch das gestörte Prisma wieder zusammenzusetzen. Um noch mehr Zeit zu gewinnen, verwickelt Sonic gemeinsam mit Shadow das Chaos Komitee in einen Kampf. Aber dann geschieht etwas gänzlich Unerwartetes.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sonic Prime
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Action, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon