Sonic Prime

NickelodeonStaffel 1Folge 16vom 23.08.2025
Der Hauch einer Chance

Folge 16: Der Hauch einer Chance

20 Min.Folge vom 23.08.2025Ab 6

Neun ist erfolgreich bei seinem Versuch das gestörte Prisma wieder zusammenzusetzen. Um noch mehr Zeit zu gewinnen, verwickelt Sonic gemeinsam mit Shadow das Chaos Komitee in einen Kampf. Aber dann geschieht etwas gänzlich Unerwartetes.

