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Sonic Prime

NickelodeonStaffel 1Folge 2vom 07.06.2025
Yoke ist ein Witz

Yoke ist ein WitzJetzt kostenlos streamen

Sonic Prime

Folge 2: Yoke ist ein Witz

22 Min.Folge vom 07.06.2025Ab 6

Eine Rückblende zeigt ein Missverständnis zwischen Sonic und Shadow, der eine Katastrophe verhindern will. In der Gegenwart löst Sonic in New York City unbeabsichtigt einen Stromausfall aus, was seine Gegner zu grausamen Taten anstachelt.

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