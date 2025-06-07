Staffel 1Folge 2vom 07.06.2025
Yoke ist ein WitzJetzt kostenlos streamen
Sonic Prime
Folge 2: Yoke ist ein Witz
22 Min.Folge vom 07.06.2025Ab 6
Eine Rückblende zeigt ein Missverständnis zwischen Sonic und Shadow, der eine Katastrophe verhindern will. In der Gegenwart löst Sonic in New York City unbeabsichtigt einen Stromausfall aus, was seine Gegner zu grausamen Taten anstachelt.
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Sonic Prime
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Action, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon