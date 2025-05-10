Staffel 1Folge 3vom 10.05.2025
Flucht aus New YokeJetzt kostenlos streamen
Sonic Prime
Folge 3: Flucht aus New Yoke
23 Min.Folge vom 10.05.2025Ab 6
Sonic, Nine und die Widerstandskämpfer wollen das Chaos-Komitee schwächen. Je näher sie der Energiequelle kommen, desto erbitterter wird der Kampf. Sonic erkennt, was ihn in die Parallelwelt brachte, und wagt einen Schritt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sonic Prime
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Action, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon