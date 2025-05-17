Staffel 1Folge 5vom 17.05.2025
Sonic Prime
Folge 5: Den Wald vor lauter Baum nicht sehen
23 Min.Folge vom 17.05.2025Ab 6
Um den Weg zurück in die richtige Dimension zu finden, ist Sonic gezwungen, gegen das böse Dschungelmonster zu kämpfen, das seine Freunde bedroht. Gleichzeitig muss er den mächtigen Prisma-Scherbe in seinen Besitz bringen.
Sonic Prime
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Action, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon