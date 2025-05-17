Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nickelodeon Staffel 1 Folge 5 vom 17.05.2025
Den Wald vor lauter Baum nicht sehen

Folge 5: Den Wald vor lauter Baum nicht sehen

23 Min. Folge vom 17.05.2025 Ab 6

Um den Weg zurück in die richtige Dimension zu finden, ist Sonic gezwungen, gegen das böse Dschungelmonster zu kämpfen, das seine Freunde bedroht. Gleichzeitig muss er den mächtigen Prisma-Scherbe in seinen Besitz bringen.

Nickelodeon

