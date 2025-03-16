Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sonic Prime

NickelodeonStaffel 1Folge 6vom 16.03.2025
Aussichten: Grim(mig)

23 Min.Folge vom 16.03.2025Ab 6

Nach dem Kontakt mit dem Bruchstück wird Sonic nach New Yoke City zurückkatapultiert, wo Wochen vergangen sind. Rusty Rose ist wieder auf der anderen Seite, und die Widerstandskämpfer begegnen ihm misstrauisch. Ein Angriff des Chaos-Komitees folgt.

