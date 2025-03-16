Staffel 1Folge 6vom 16.03.2025
Sonic Prime
Folge 6: Aussichten: Grim(mig)
23 Min.Folge vom 16.03.2025Ab 6
Nach dem Kontakt mit dem Bruchstück wird Sonic nach New Yoke City zurückkatapultiert, wo Wochen vergangen sind. Rusty Rose ist wieder auf der anderen Seite, und die Widerstandskämpfer begegnen ihm misstrauisch. Ein Angriff des Chaos-Komitees folgt.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Action, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon