Sonic Prime

NickelodeonStaffel 1Folge 8vom 26.04.2025
Teamarbeit ist das Arr und O

Folge 8: Teamarbeit ist das Arr und O

23 Min.Folge vom 26.04.2025Ab 6

Nine versucht, das Chaos-Komitee davon zu überzeugen, Sonic am Leben zu lassen. In der maritimen Welt kämpfen Sonic und seine Piratenfreunde gegen Rusty Rose. Eine Entscheidung sorgt für eine Wende, und Sonic wird zum Retter des Kapitäns.

