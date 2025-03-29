Staffel 1Folge 9vom 29.03.2025
22 Min.Folge vom 29.03.2025Ab 6
Im Nichts des Shatterverse begegnen Sonic und Shadow, der seit der Zerstörung des Paradox-Prismas gefangen ist. Shadow misstraut Sonic und will selbst handeln. Als das Mutterschiff des Chaos-Komitees erscheint, wird es für einen der beiden brenzlig.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Action, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon