NickelodeonStaffel 1Folge 9vom 29.03.2025
22 Min.Folge vom 29.03.2025Ab 6

Im Nichts des Shatterverse begegnen Sonic und Shadow, der seit der Zerstörung des Paradox-Prismas gefangen ist. Shadow misstraut Sonic und will selbst handeln. Als das Mutterschiff des Chaos-Komitees erscheint, wird es für einen der beiden brenzlig.

Nickelodeon

