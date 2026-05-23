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Sonic Prime

NickelodeonStaffel 3Folge 17vom 23.05.2026
Neues aus der Öde

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Sonic Prime

Folge 17: Neues aus der Öde

20 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 6

Nine hat einen Plan. Sie möchte das Paradox prima zu einem wahren Paradies verwandeln. Doch Sonic und Shadow haben einige Ideen und Kreationen für das Projekt. Sie versuchen, Nine zu belehren, während das Projekt allmählich beginnt.

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