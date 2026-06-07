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Sonic Prime

NickelodeonStaffel 3Folge 22vom 07.06.2026
In Tails steckt der Teufel

In Tails steckt der TeufelJetzt kostenlos streamen

Sonic Prime

Folge 22: In Tails steckt der Teufel

22 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 6

Sonic lernt eine neue Fähigkeit, die ihm im Kampf gegen seine Feinde einen großen Vorteil erbringt. Die Fähigkeit könnte der Schlüssel zum glorreichen Erfolg sein. Doch Nine und seine Armee schreiten voran. Sie wollen Sonics Energie rauben.

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