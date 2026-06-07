Staffel 3Folge 22vom 07.06.2026
In Tails steckt der TeufelJetzt kostenlos streamen
Sonic Prime
Folge 22: In Tails steckt der Teufel
22 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 6
Sonic lernt eine neue Fähigkeit, die ihm im Kampf gegen seine Feinde einen großen Vorteil erbringt. Die Fähigkeit könnte der Schlüssel zum glorreichen Erfolg sein. Doch Nine und seine Armee schreiten voran. Sie wollen Sonics Energie rauben.
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Alle Staffeln im Überblick
Sonic Prime
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Action, Comedy
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: Nickelodeon & © Season 3: Nickelodeon Germany