South Park
Folge vom 20.08.2022: Ärger mit den Mandeln
22 Min.Folge vom 20.08.2022Ab 12
Nach einer Mandeloperation wird bei Cartman festgestellt, dass er mit dem HIV Virus infiziert ist. Kyle kann sich nicht zurückhalten und macht sich darüber lustig. Aus Rache steckt Cartman ihn im Schlaf auch mit dem Virus an. Gemeinsam machen sich die beiden daraufhin auf die Suche nach einem Heilmittel. Hilfe versprechen sie sich von Basketballstar Magic Johnson, der ebenfalls seit Jahren infiziert ist, aber bei dem es nicht ausbricht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Comedy Central