South Park
Folge vom 31.07.2026: Gott ist tot
22 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12
Teil 1: Inspiriert vom Unterricht in der Schule versucht Cartman alles, um in die Zukunft zu gelangen ohne etwas von der Gegenwart mitzukriegen. Was böte sich da eher an, als sich einzufrieren? Dazu scheut er auch vor einer gefährlichen Expedition nicht zurück. Auch die Zeit, in der er wieder erwachen möchte, ist für ihn schon klar definiert: Möglichst nahe am Starttermin der Nintendo Wii!
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central Germany & © Season 3, Season 6-13, Season 15, Season 17-18, Season 20-21, Season 24-26: Comedy Central & © Season 1: MTV Germany