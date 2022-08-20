South Park
Folge vom 20.08.2022: Guitar Queer-O
22 Min. Ab 12
In dieser Folge wird die Freundschaft von Stan und Kyle auf die Probe gestellt. Nachdem beide sich im Videospiel "Guitar Hero" versucht haben, spricht Stan ein Musikproduzent an und prophezeit ihm eine steile Karriere. Einziges Problem sei Kyle, der aufgrund seiner schwachen Fähigkeiten das Duo herunterziehe. Also soll sich Kyle einen neuen Partner suchen - was er auch tut. Ob er bereuen wird, sich seiner Freunde entledigt zu haben?
Genre:Animation, Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Comedy Central