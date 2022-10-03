South Park
Folge vom 03.10.2022: Laustrophobie
Folge vom 03.10.2022
Läuse-Alarm an der Grundschule von South Park! Die Schulleitung versucht, den Namen des Kindes zu schützen, damit es nicht den dann folgenden Hänseleien ausgesetzt ist. Für Cartman und Co. macht dieser Schutz der Obrigkeit die Suche nach dem Namen natürlich besonders attraktiv und so versuchen sie, den "Täter" über fragwürdige Tests zu entlarven.
Genre:Animation, Sitcom
12
