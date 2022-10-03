Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
South Park

Laustrophobie

Comedy CentralFolge vom 03.10.2022
Laustrophobie

LaustrophobieJetzt kostenlos streamen

South Park

Folge vom 03.10.2022: Laustrophobie

22 Min.Folge vom 03.10.2022Ab 12

Läuse-Alarm an der Grundschule von South Park! Die Schulleitung versucht, den Namen des Kindes zu schützen, damit es nicht den dann folgenden Hänseleien ausgesetzt ist. Für Cartman und Co. macht dieser Schutz der Obrigkeit die Suche nach dem Namen natürlich besonders attraktiv und so versuchen sie, den "Täter" über fragwürdige Tests zu entlarven.

Alle verfügbaren Folgen