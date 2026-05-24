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South Park

Infotainment-Mörderpornos

Comedy CentralFolge vom 24.05.2026
Infotainment-Mörderpornos

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South Park

Folge vom 24.05.2026: Infotainment-Mörderpornos

22 Min.Folge vom 24.05.2026Ab 12

In South Park gehen die sogenannten Mörderpornos um. Die verschiedenen Sendungen, in denen Morde unter Eheleuten vor, während oder nach dem Sex nachgestellt werden, wirken auch auf Stans Eltern anregend. Als dann tatsächlich eine Frau von ihrem Mann erstochen wird, bekommt Stan Angst, dass seine Eltern so etwas nachahmen könnten und er sucht nach einer Lösung und einer Möglichkeit, die Sender abzustellen.

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