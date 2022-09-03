Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedy CentralFolge vom 03.09.2022
22 Min.Folge vom 03.09.2022Ab 12

Zwischen Ike und Kyle gibt es immer mehr Probleme. Seit Ike in die Pubertät gekommen ist, streiten sie sich unentwegt. In der Hoffnung, dass das ihrer angeknacksten Beziehung guttut, nimmt Kyle Ike zur Live-Performance von "Yo Gabba Gabba" mit.

