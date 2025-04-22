Terrance & Philipp Zeigen: 'Pupse Gegen Saddam'Jetzt kostenlos streamen
South Park
Folge vom 22.04.2025: Terrance & Philipp Zeigen: 'Pupse Gegen Saddam'
21 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 12
In dieser Folge soll eigentlich das Geheimnis gelüftet werden, wer Cartmans Vater ist, aber am ersten April sollte man nichts allzu ernst nehmen. Letztendlich folgt eine Episode über Saddam Husseins Pläne Kanada zu beherrschen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Comedy Central