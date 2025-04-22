Zum Inhalt springenBarrierefrei
South Park

Terrance & Philipp Zeigen: 'Pupse Gegen Saddam'

Comedy CentralFolge vom 22.04.2025
Folge vom 22.04.2025: Terrance & Philipp Zeigen: 'Pupse Gegen Saddam'

21 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 12

In dieser Folge soll eigentlich das Geheimnis gelüftet werden, wer Cartmans Vater ist, aber am ersten April sollte man nichts allzu ernst nehmen. Letztendlich folgt eine Episode über Saddam Husseins Pläne Kanada zu beherrschen.

