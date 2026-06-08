Terrance & Phillip Zeigen: 'Pupse Gegen Saddam'Jetzt kostenlos streamen
South Park
Folge vom 08.06.2026: Terrance & Phillip Zeigen: 'Pupse Gegen Saddam'
21 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
In dieser Folge soll eigentlich das Geheimnis gelüftet werden, wer Cartmans Vater ist, aber am ersten April sollte man nichts allzu ernst nehmen. Letztendlich folgt eine Episode über Saddam Husseins Pläne Kanada zu beherrschen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-15, Season 17-28: Comedy Central & © Season 1-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany