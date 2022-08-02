South Park
Folge vom 02.08.2022: Chinpoko Mon
22 Min.Folge vom 02.08.2022Ab 12
Die Jungs von South Park sind dem neuesten Fun-Trend verfallen: Chinpoko Mon, ein Cartoon aus Japan. Die Erwachsenen machen sich sehr spät erst Gedanken über die Veränderungen im Verhalten ihrer Kinder, die nun alle plötzlich Japanisch sprechen.
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Genre:Animation, Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3, Season 5, Season 5, Season 7, Season 9-11, Season 13-14, Season 16, Season 28: Comedy Central