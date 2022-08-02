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South Park

Chinpoko Mon

Comedy CentralFolge vom 02.08.2022
Chinpoko Mon

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South Park

Folge vom 02.08.2022: Chinpoko Mon

22 Min.Folge vom 02.08.2022Ab 12

Die Jungs von South Park sind dem neuesten Fun-Trend verfallen: Chinpoko Mon, ein Cartoon aus Japan. Die Erwachsenen machen sich sehr spät erst Gedanken über die Veränderungen im Verhalten ihrer Kinder, die nun alle plötzlich Japanisch sprechen.

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