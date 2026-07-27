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South Park

Chinpokomon

Comedy CentralFolge vom 27.07.2026
Chinpokomon

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South Park

Folge vom 27.07.2026: Chinpokomon

22 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12

Die Jungs von South Park sind dem neuesten Fun-Trend verfallen: Chinpoko Mon, ein Cartoon aus Japan. Die Erwachsenen machen sich sehr spät erst Gedanken über die Veränderungen im Verhalten ihrer Kinder, die nun alle plötzlich Japanisch sprechen.

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