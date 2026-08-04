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South Park

Halleluja! Mr. Hankeys klassische Weihnachten

Comedy CentralFolge vom 04.08.2026
Halleluja! Mr. Hankeys klassische Weihnachten

Halleluja! Mr. Hankeys klassische WeihnachtenJetzt kostenlos streamen

South Park

Folge vom 04.08.2026: Halleluja! Mr. Hankeys klassische Weihnachten

21 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Mr. Hankey führt durch ein Potpourri von zehn Kostbarkeiten, in denen die Figuren aus South Park Weihnachtslieder anstimmen. Dabei sind neue Interpretationen klassischer Weihnachtslieder zuhören und zwei völlig neue Lieder.

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