South Park
Folge vom 24.08.2022: Elementary School Musical
22 Min.Folge vom 24.08.2022Ab 16
Die ganze Grundschule von South Park ist am Tanzen und Singen. Besonders ein neuer Junge sticht dabei heraus, obwohl er viel lieber Basketball spielen würde. Als dieser auch noch ein Duett mit Wendy singen soll, hat Stan Angst, seine Freundin zu verlieren. Er versucht Kyle, Kenny und Cartman zu überreden, auch mitzumachen. Da selbst Butters mittlerweile cooler ist als die vier Jungs, bleibt ihnen wohl keine andere Möglichkeit, als in das Musical mit einzusteigen.
Genre:Animation, Sitcom
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Comedy Central