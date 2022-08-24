Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
South Park

Elementary School Musical

Comedy CentralFolge vom 24.08.2022
Elementary School Musical

Elementary School MusicalJetzt kostenlos streamen

South Park

Folge vom 24.08.2022: Elementary School Musical

22 Min.Folge vom 24.08.2022Ab 16

Die ganze Grundschule von South Park ist am Tanzen und Singen. Besonders ein neuer Junge sticht dabei heraus, obwohl er viel lieber Basketball spielen würde. Als dieser auch noch ein Duett mit Wendy singen soll, hat Stan Angst, seine Freundin zu verlieren. Er versucht Kyle, Kenny und Cartman zu überreden, auch mitzumachen. Da selbst Butters mittlerweile cooler ist als die vier Jungs, bleibt ihnen wohl keine andere Möglichkeit, als in das Musical mit einzusteigen.

Alle verfügbaren Folgen