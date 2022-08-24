Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedy CentralFolge vom 24.08.2022
22 Min.Folge vom 24.08.2022Ab 16

Butters ist davon überzeugt, in der Schule einen Vampir gesehen zu haben - er wendet sich verschreckt an seine Mitschüler, aber niemand glaubt ihm. Währenddessen sind die Goth Kids verärgert und frustriert zugleich, weil die anderen Kinder in South Park nicht den Unterschied zwischen einem Goth und einem Vampir kennen.

