South Park
Folge vom 24.08.2022: Butters im Bann der Dämonen
22 Min.Folge vom 24.08.2022Ab 16
Butters ist davon überzeugt, in der Schule einen Vampir gesehen zu haben - er wendet sich verschreckt an seine Mitschüler, aber niemand glaubt ihm. Währenddessen sind die Goth Kids verärgert und frustriert zugleich, weil die anderen Kinder in South Park nicht den Unterschied zwischen einem Goth und einem Vampir kennen.
Genre:Animation, Sitcom
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Comedy Central