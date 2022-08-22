Zum Inhalt springenBarrierefrei
South Park

Kanada im Streik

Comedy Central
Folge vom 22.08.2022
Kanada im Streik

Kanada im StreikJetzt kostenlos streamen

South Park

Folge vom 22.08.2022: Kanada im Streik

22 Min.Folge vom 22.08.2022Ab 12

Da Kanada zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, führt der Leiter des "Welt Kanada Büros" das ganze Land in einen schmerzhaften, langen Streik. Die Forderung: Kanada will etwas von dem Internetgeld. Kyle, Stan und Cartman versuchen, das Geld zu besorgen. Denn sie wollen wieder ihre Lieblingssendung "Terrance & Philip" sehen, die eben aus Kanada kommt. Bei der Suche nach dem Internetgeld treffen die Jungs dabei auf einige Stars des World Wide Webs.

