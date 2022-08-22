South Park
Folge vom 22.08.2022: Kanada im Streik
22 Min.Folge vom 22.08.2022Ab 12
Da Kanada zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, führt der Leiter des "Welt Kanada Büros" das ganze Land in einen schmerzhaften, langen Streik. Die Forderung: Kanada will etwas von dem Internetgeld. Kyle, Stan und Cartman versuchen, das Geld zu besorgen. Denn sie wollen wieder ihre Lieblingssendung "Terrance & Philip" sehen, die eben aus Kanada kommt. Bei der Suche nach dem Internetgeld treffen die Jungs dabei auf einige Stars des World Wide Webs.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Comedy Central