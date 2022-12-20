South Park
Folge vom 20.12.2022: Super Phun Thyme
21 Min.Folge vom 20.12.2022Ab 12
Mr. Garrison macht mit der Klasse einen Ausflug in das lebendige Museum Pioneer Village. Cartman wird dieses zu langweilig und so schleift er Butters mit ins nahegelegene Freizeitzentrum Super Fun Time. Währenddessen werden das Museum und die Kinder von Gangstern als Geisel genommen. Die Mitarbeiter des Museums sind allerdings so sehr in ihre Rollen vertieft, dass sie machtlos ausgeliefert sind. Die Polizei umstellt das Gelände.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3, Season 5, Season 5-7, Season 9-11, Season 13-17, Season 28: Comedy Central