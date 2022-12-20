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South Park

Super Phun Thyme

Comedy CentralFolge vom 20.12.2022
Super Phun Thyme

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South Park

Folge vom 20.12.2022: Super Phun Thyme

21 Min.Folge vom 20.12.2022Ab 12

Mr. Garrison macht mit der Klasse einen Ausflug in das lebendige Museum Pioneer Village. Cartman wird dieses zu langweilig und so schleift er Butters mit ins nahegelegene Freizeitzentrum Super Fun Time. Währenddessen werden das Museum und die Kinder von Gangstern als Geisel genommen. Die Mitarbeiter des Museums sind allerdings so sehr in ihre Rollen vertieft, dass sie machtlos ausgeliefert sind. Die Polizei umstellt das Gelände.

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