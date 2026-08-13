South Park
Folge vom 13.08.2026: Bebes Brüste Bringen Krieg
21 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 16
Nach ihrer Rückkehr in die Schule sind plötzlich alle Schüler vernarrt in Bebe, weil ihr Brüste gewachsen sind. Bebe will nichts von der neuen Aufmerksamkeit wissen und versucht bei einem Schönheitschirurgen ihre Brüste wieder loszuwerden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central Germany & © Season 3, Season 6-13, Season 15, Season 17-18, Season 20-21, Season 24-26: Comedy Central & © Season 1: MTV Germany