Die Rückkehr der Gefährten des Rings zu den Zwei TürmenJetzt kostenlos streamen
South Park
Folge vom 16.08.2026: Die Rückkehr der Gefährten des Rings zu den Zwei Türmen
21 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 16
Butters fällt durch Zufall ein Porno in die Hände und er ist schwer begeistert davon. Die anderen Jungs ertappen ihn beim Schauen des Pornos, denn eigentlich sollte es ja "Der Herr der Ringe" sein, den er sich ansieht.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central Germany & © Season 3, Season 6-13, Season 15, Season 17-18, Season 20-21, Season 24-26: Comedy Central & © Season 1-2: MTV Germany