South Park
Folge vom 17.08.2026: Todescamp der Toleranz
21 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 16
Mr. Garisson darf nach seinem Outing wieder unterrichten, will aber gefeuert werden. Er erhofft sich dadurch eine große Abfindung zu erhalten und provoziert die Schüler. Als diese sich daheim beschweren, werden sie in ein "Toleranz-Camp" geschickt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central Germany & © Season 3, Season 6-13, Season 15, Season 17-18, Season 20-21, Season 24-26: Comedy Central & © Season 1-2: MTV Germany