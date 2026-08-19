South Park
Folge vom 19.08.2026: Kippe weg!
21 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Die Gruppe Butt Out von der Anti-Raucher Kampagne kommt nach South Park, um vor den Kindern eine Anti-Raucher-Show abzuziehen. Neben peinlichen Freestyle-Raps, blödem Beat-Boxing und uncoolen Tänzen haben die 4 Leute jedoch nicht viel zu vermitteln.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central Germany & © Season 3, Season 6-13, Season 15, Season 17-18, Season 20-21, Season 24-26: Comedy Central & © Season 1-2: MTV Germany