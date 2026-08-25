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South Park

Spiel und Spaß mit Waffen

Comedy CentralFolge vom 25.08.2026
Spiel und Spaß mit Waffen

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South Park

Folge vom 25.08.2026: Spiel und Spaß mit Waffen

22 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12

Stan, Kyle und Cartman entdecken auf einem Jahrmarkt einen Stand mit Ninja-Waffen. Trotz ihrer Minderjährigkeit beschaffen sie sich die Waffen. Um sie zu testen, verwandeln sie sich in Anime-Ninjas und fordern sich gegenseitig zum Kampf auf.

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