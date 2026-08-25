South Park
Folge vom 25.08.2026: Spiel und Spaß mit Waffen
22 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
Stan, Kyle und Cartman entdecken auf einem Jahrmarkt einen Stand mit Ninja-Waffen. Trotz ihrer Minderjährigkeit beschaffen sie sich die Waffen. Um sie zu testen, verwandeln sie sich in Anime-Ninjas und fordern sich gegenseitig zum Kampf auf.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central Germany & © Season 3, Season 6, Season 8-13, Season 15, Season 17-18, Season 20-21, Season 24-26: Comedy Central & © Season 1-2: MTV Germany