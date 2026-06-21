Mit der Spritze an die SpitzeJetzt kostenlos streamen
South Park
Folge vom 21.06.2026: Mit der Spritze an die Spitze
21 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 6
Jimmy macht bei den Paralympics mit, findet aber nicht zu seiner alten Form. Er besorgt sich Steroide und wird schnell süchtig nach Muskeln. Timmy versucht ihn zur Vernunft zu bringen, aber vergeblich. Am Ende sieht er seinen Fehler selbst ein.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-4, Season 6-15, Season 17-28: Comedy Central & © Season 1-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany