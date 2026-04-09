Für die Erde ins All - Wie Satelliten unser Leben verändernJetzt kostenlos streamen
SPACETIME
Folge vom 09.04.2026: Für die Erde ins All - Wie Satelliten unser Leben verändern
50 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 6
2015 wird Nepal vom stärksten Erdbeben der Landesgeschichte erschüttert. Bilder von Radarsatelliten kennzeichnen die geologischen Folgen des Bebens - fast zentimetergenau. 1946 lieferten Kameras die ersten Aufnahmen aus dem All. Heute rückt die kontinuierliche Überwachung der Erde bereits in greifbare Nähe. Moderne Telefonie, Fernsehen und Internet sind ohne die Technik im Erdorbit nicht möglich. Big-Data-Bedrohung oder Telekommunikation 2.0? Prof. Dr. Ulrich Walter klärt auf in GSpacetimeG.
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Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4, Season 6, Season 8: welt