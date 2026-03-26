Mythos Planet Neun - Die Suche nach einem PhantomJetzt kostenlos streamen
SPACETIME
Folge vom 26.03.2026: Mythos Planet Neun - Die Suche nach einem Phantom
51 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 6
Die Wissenschaft weiß mittlerweile viel über das Sonnensystem. Aber noch steckt unsere stellare Nachbarschaft voller Rätsel. So gibt es am äußersten Rand unseres Sonnensystems einige dieser Himmelskörper, die seltsame Umlaufbahnen beschreiben. Einige Astronomen vermuten ein mysteriöses Objekt, das die rätselhaften Beobachtungen am Rand unseres Sonnensystems erklären soll: Ein neunter Planet. „Spacetime“ wirft einen Blick ins äußerste Sonnensystem auf der Suche nach dem unbekannten Planeten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Altersfreigabe:
6