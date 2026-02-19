Die Welt als Ganzes – Kein Makrokosmos ohne MikrokosmosJetzt kostenlos streamen
SPACETIME
Folge 6: Die Welt als Ganzes – Kein Makrokosmos ohne Mikrokosmos
51 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 6
Wenn wir das Universum als Makrokosmos verstehen wollen, müssen wir auch die kleinsten Teilchen, den Mikrokosmos, berücksichtigen und umgekehrt - eine Schlüsselerkenntnis in der Kosmologie. Doch die Unendlichkeit ist genauso schwer fassbar wie kleinste Materiebausteine. Daher muss sich die Wissenschaft auf mathematische und theoretische Modelle stützen. Makro- und Mikrokosmos unterscheiden sich stark, bestimmen aber gemeinsam unser Universum.
