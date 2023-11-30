Speed Cops - Poser und Raser im Visier
Folge vom 30.11.2023: Das geht so nicht!
44 Min.Folge vom 30.11.2023Ab 12
Klaus und Daniel nehmen in der Umgebung von Offenbach einen südkoreanischen und einen US-Sportwagen ins Visier. Das gefällt den Eigentümern der Fahrzeuge gar nicht, denn sie waren auf dem Weg zu einem Autotreffen. Die Stimmung droht zu kippen, deshalb müssen die Kommissare bei der Kontrolle einen kühlen Kopf bewahren. Knapp fünfhundert Kilometer nördlich stoppen die Beamten Sven und Markus einen tiefergelegten Audi. Der Fahrer hat an drei Türen die Griffe entfernt. Und im Stadtgebiet von Hannover ist ein Raser mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.