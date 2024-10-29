Speed Cops - Poser und Raser im Visier
Folge vom 29.10.2024: Silikon gehört ins Bad!
45 Min.Folge vom 29.10.2024Ab 12
Florian und Stefan von der Kontrollgruppe „Argus“ stoppen in Wiesbaden einen Raser. Der Mann war im Stadtgebiet mit mehr als 100 km/h unterwegs. In Stuttgart haben die „Speed Cops“ bei einem Tuning-Treffen unter dem Fernsehturm ebenfalls alle Hände voll zu tun. Dort gerät ein roter Mercedes AMG A 45 in den Fokus der Ermittler. Polizeioberkommissar Dimitrios stellt derweil einen tiefergelegten BMW sicher. Zertifizierte Gutachter nehmen das Vehikel in der Werkstatt unter die Lupe. Und in Dortmund ist die Ringstraße bei PS-Protzen und Posern sehr beliebt.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
