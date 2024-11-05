Legen Sie das Kuscheltier ab!Jetzt kostenlos streamen
Speed Cops - Poser und Raser im Visier
Folge vom 05.11.2024: Legen Sie das Kuscheltier ab!
44 Min.Folge vom 05.11.2024Ab 12
Die Insassen eines Audi RS 7 verhalten sich bei einer Verkehrskontrolle in der Wiesbadener Innenstadt unkooperativ. Der Beifahrer ist wegen des Handels mit Drogen bekannt. Und möglicherweise soll hier eine Straftat vertuscht werden. Deshalb rufen Florian und Victoria von der Kontrollgruppe „Argus“ Verstärkung. In Offenbach ist ein Mustang ungewöhnlich laut. Die Abgasanlage des Cabrios hat keine europäische Zulassung. Und in Mannheim wurde ein Ford Sierra dilettantisch umgebaut. Der Fahrer hat einfach die Federn gekürzt, um sein Auto tieferzulegen.
Genre:Krimi
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.