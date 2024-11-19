Zum Inhalt springenBarrierefrei
Speed Cops - Poser und Raser im Visier

DMAXFolge vom 19.11.2024
Speed Cops - Poser und Raser im Visier

Folge vom 19.11.2024: Ich kann nicht pinkeln

45 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 12

Die A1 wurde wegen eines liegen gebliebenen Wohnmobils auf eine Spur verengt. Dort gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber das kümmert den Fahrer eines Teslas offenbar wenig. Der Mann ist fast 50 km/h zu schnell unterwegs. Im Wagen sitzen außerdem zwei Kinder. Das stößt bei den „Speed Cops“ auf Unverständnis. In Wiesbaden ist ein BMW verdächtig laut. Wurde die Auspuffanlage absichtlich manipuliert? Und am Königswall in Dortmund stoppen Gesetzeshüter einen Golf. Im Fahrzeug befinden sich ungesicherte Lachgasflaschen und polizeibekannte Insassen.

