Das ist eine Polizeikontrolle und kein SpielplatzJetzt kostenlos streamen
Speed Cops - Poser und Raser im Visier
Folge vom 03.12.2024: Das ist eine Polizeikontrolle und kein Spielplatz
45 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 12
In Wiesbaden ist ein Mini Cooper ohne Licht unterwegs. Die Fahrerin kommuniziert freundlich mit den Ermittlern der Kontrollgruppe „Argus“. Aber in dem Wagen sitzen sehr viele Personen. Deshalb wird gründlich kontrolliert. Beim sogenannten „Turm-Treff“ in Stuttgart halten ebenfalls erfahrene Gesetzeshüter die Augen auf. Dort fällt den Kommissaren ein Vehikel auf, das sie im Stadtgebiet nicht jeden Tag zu Gesicht bekommen. Und im Norden Deutschlands stoppen die „Speed Cops“ in dieser Folge einen Raser. Am Fahrzeug gab es angeblich technische Probleme.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.