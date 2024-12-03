Zum Inhalt springenBarrierefrei
Speed Cops - Poser und Raser im Visier

Das ist eine Polizeikontrolle und kein Spielplatz

Folge vom 03.12.2024
Das ist eine Polizeikontrolle und kein Spielplatz

Das ist eine Polizeikontrolle und kein SpielplatzJetzt kostenlos streamen

Speed Cops - Poser und Raser im Visier

Folge vom 03.12.2024: Das ist eine Polizeikontrolle und kein Spielplatz

45 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 12

In Wiesbaden ist ein Mini Cooper ohne Licht unterwegs. Die Fahrerin kommuniziert freundlich mit den Ermittlern der Kontrollgruppe „Argus“. Aber in dem Wagen sitzen sehr viele Personen. Deshalb wird gründlich kontrolliert. Beim sogenannten „Turm-Treff“ in Stuttgart halten ebenfalls erfahrene Gesetzeshüter die Augen auf. Dort fällt den Kommissaren ein Vehikel auf, das sie im Stadtgebiet nicht jeden Tag zu Gesicht bekommen. Und im Norden Deutschlands stoppen die „Speed Cops“ in dieser Folge einen Raser. Am Fahrzeug gab es angeblich technische Probleme.

