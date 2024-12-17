Meine Hosen sind bis jetzt immer heil gebliebenJetzt kostenlos streamen
Speed Cops - Poser und Raser im Visier
Folge vom 17.12.2024: Meine Hosen sind bis jetzt immer heil geblieben
44 Min.Folge vom 17.12.2024Ab 12
In Bad Segeberg stoppen die „Speed Cops“ eine Harley-Davidson, denn das Motorrad ist nicht verkehrssicher. Der Fahrer nimmt die Kontrolle zunächst mit Humor. Aber dann kippt die Stimmung. Auf der Autobahn bei Neumünster ist ein Verkehrsteilnehmer in einem Porsche zu schnell unterwegs. Dem Raser droht ein Fahrverbot. Und in Mannheim untersuchen Gutachter ein Vehikel aus Großbritannien. Dem Eigentümer war offenbar nicht bewusst, dass einige Modifikationen an seinem Wagen in Deutschland nicht zugelassen sind. Aber Unwissenheit schützt nicht vor Strafe.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.