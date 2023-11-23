Zum Inhalt springenBarrierefrei
Speed Cops - Poser und Raser im Visier

Zügig ist das falsche Wort

DMAX
Folge vom 23.11.2023
Zügig ist das falsche Wort

Zügig ist das falsche WortJetzt kostenlos streamen

Speed Cops - Poser und Raser im Visier

Folge vom 23.11.2023: Zügig ist das falsche Wort

45 Min.
Folge vom 23.11.2023
Ab 12

Auf der Bundesstraße 206 in Schleswig-Holstein rauscht ein Seat Cupra an den Polizeikommissaren Jonas und Niklas vorbei. Der Wagen ist so schnell unterwegs, dass die Beamten in ihrem zivilen Einsatzfahrzeug kaum hinterherkommen. Nina und ihr Kollege Ivan untersuchen derweil auf der „Kö“ in Düsseldorf ein Cabrio. Der Eigentümer behauptet, nichts an dem Vehikel verändert zu haben. Doch am Unterboden entdecken die Gesetzeshüter:innen ein verdächtiges Kabel. Und in Offenbach weckt ein BMW E30 bei Polizeihauptkommissar Klaus Erinnerungen an seine Jugend.

