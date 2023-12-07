Die erste, letzte SpritztourJetzt kostenlos streamen
Speed Cops - Poser und Raser im Visier
Folge vom 07.12.2023: Die erste, letzte Spritztour
45 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12
In Hannover rast ein Taxi mit über 80 km/h durch die Stadt. Der Fahrer ist ein Wiederholungstäter, trotzdem zeigt er sich im Gespräch mit der Polizei wenig einsichtig. Verliert der Mann seinen Führerschein und seine Beförderungslizenz? Die Beamten Daniel und Klaus beenden derweil in Offenbach die Spritztour eines Motorradfahrers, dessen Zweirad durch einen unangenehm lauten Auspuff auffällt. Und die Sondereinheit „AG Tuning“ richtet auf der „Kö“ in Düsseldorf eine Kontrollstelle ein. Dort gerät ein Mercedes CL 600 in den Fokus der Gesetzeshüter:innen.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
